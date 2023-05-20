【消費之道】食物名字大轉變 ! 價格大提升 你懂得豬肉及豚肉的分別嗎 ?

在香港，美食的賣相對於味道同樣重要，因為賣相美觀的食物可以讓人打卡和分享到社交媒體上，進而提高餐廳的知名度和吸引力，也因此可以接受更高的價格。而且，當一道菜的名稱被改為「高級」的名詞時，消費者似乎更願意接受更高的價格。今次我們又來舉一些生活中的例子，讓讀者們了解個人的消費行為。

豬肉 VS 豚肉

豬肉和豚肉本質上是相同的原材料，但是因為「豚肉」聽起來更高級，所以在超市裡，豚肉的價格通常比街市上的豬肉要高一些。豬肉的名稱令人感覺如街市賣的平價食材般，沒有令人有垂涎的感覺；相反將豬肉改名為豚肉，令人有種「和牛」的感覺，因而在超上我們看到不少名稱改為豚肉，價格又可以高點。

牛肉飯 VS 牛肉丼

牛肉飯和牛肉丼都是牛肉和飯的組合，但是因為「丼」的名稱聽起來更高級，所以很多人會自然地接受牛肉丼價格較高的事實。當食物叫「親子丼」或「牛肉丼」等，他們的價格亦相對提高，很多人見到這類名字時，不期然會接受其價格較高，然而你有想過我們吃的是食物而不是他們的名字嗎?

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飯糰 VS 御結

香港人對於日本的喜愛程度是超越了理智。例如飯糰與御結，御結聽起來更像是日本料理，所以很多人會願意花更多的錢去買御結。明明都是同一樣的東西，但改名後很多人都會喜歡吃，或是當早餐或午餐等。

當然，有些餐廳的食材可能是用了較高等的材料，所以價格會較高，這是可以理解的。但是，如果只是因為改了名字就提高了價格，而消費者又沒有察覺到這個事實，這樣的消費行為就有些不划算了。因此，在消費美食時，我們應該更加關注食物的品質和口感，而不是被它的名字和外觀所迷惑。

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責任編輯：陳玉蓮