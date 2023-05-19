【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息1萬元抗衡跌市

▲ 本周3個月定存再現創新高的4厘息

5月進入下半場，港元拆息又再爆升，隔夜息突破4.5厘；不過，高息王今天（5月19日）竟然減港元定期存款息，市料搶息潮降温，銀行留力至半年結再作攻防戰。

全周共有13間銀行調整港元定期存款息，當中8加3減，另有兩間加減不一頻密調整，主戰場續在短期存款，但專攻大額資金，令3個月期重現4厘息。

先說加息，包括上商調高1年期0.2厘，新息率至3.18厘；星展加短中長息，1年期微升0.05厘至3.55厘；集友加3個月0.15厘至3.6厘；大眾財務加3個月0.1厘至3.65厘；創興提高3個月0.1厘至3.7厘；平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）加4個月、5個月及9個月年息0.3厘，劃一至3.7厘；花旗一周兩連加，3個月累加0.32厘至3.75厘；東亞（00023）調升3個月0.2厘至3.8厘；工銀亞洲重手加98天0.4厘至3.8厘，跟188天看齊，但起存額須300萬元。

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●建行亞洲吸大額存款 3個月4厘 存100萬收息1萬

另有兩行又加又減，最矚目的是，建行亞洲今天微削現有客戶3個月年息0.05厘至3.95厘；幸而保持針對全新或升級至指定理財戶的破頂息，本周二（16日）加0.1厘至4厘。如以起存額100萬元新錢計，大戶短打3個月，一季賺取1萬元利息；面對港股不敵五窮月急跌，恒指失守19500點，定存能保本賺息。

同樣，大眾銀行減完又加，1年現為3.5厘。反觀減息者，眾安（ZA Bank）自去年10月以來首次減息，半年期撤3厘，僅得2.51厘；大新（02356）兩連減，半年及1年累削0.2厘至3.2厘；信銀國際全面減息，1年期減0.1厘至3.6厘。

回顧上周共有11行加息，竟乏一面倒減息，為今年首現；本周則有8行出手，加息風潮稍收斂，主要是中資行及PAOB續勇進出擊。

●隔夜息16年新高 花旗料儲局6月中或暫停加息

拆息全綫爆升，1個月拆息4連揚，現為4.69厘；隔夜息更衝破4.9厘、至4.96厘的16年新高。港息後向繫於美息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢說，聯儲局於6月中或暫停加息，加息周期或已接近尾聲；今年較後時間更可能減息。

此外，總覽本周的高息榜，以3個月期又再大執位，建行亞洲突擊推4厘息，頓晉級榜首；信銀國際減至3.85厘，仍位列亞軍，險勝大新、工銀亞洲、東亞及交銀香港的3.8厘。

半年期方面，花旗及星展加至3.7厘，兩大行罕有重返三甲榜；東亞、集友及大眾財務維持3.6厘而滑落一級至季軍。論及1年期，大眾銀行減至3.5厘而失落三甲榜。

比拼各存期的高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰

＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元，5月底截止。

＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元。

3個月︰建行亞洲4厘

半年期︰華僑永亨4.18厘（優惠至5月底）

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆 3厘

●後市暗湧多 銀行大舉掉頭加息料須待下月中

展望後市，專家以後市暗湧仍多，尤其是全球聚焦美國債務懸崖的僵局是否於周末化解、市傳G7後華府擬限制美企投資中港的高科技；以致靜觀6月15日聯儲局議息是否停止加息等，料同業暫仍盡量維持較高的定存息，冀力吸避險閒資。但大規模的掉頭加息潮，須待下月中，畢竟臨近半年結，冀粉飾中期業績；再者，彭博統計6月起中資派息逾6,000多億元，料市場漸水緊。

反而發鈔行今年以來減息居多，並未因拆息升而搶存。

比拼4大行︰

3個月︰

滙豐及中銀香港（02388）3.1厘

恒生（00011）3.09厘

渣打香港（02888）3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘

恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

單以虛擬銀行比較，僅兩行有變動，眾安減息；PAOB除了連環加息外，更把3個月享3.7厘的門檻，從50萬元急降至100元。

檢視虛銀長短息王︰

1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）

10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

3個月︰平安壹賬通（PAOB）3.7厘

4個月︰PAOB3.7厘

5個月︰PAOB3.7厘

半年期︰富融3.4厘

9個月︰PAOB3.7厘

1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）、PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系有份虛銀livi bank齊報3.4厘，跑贏渣打香港（02888）牽頭虛銀Mox Bank的3.3厘；小米（01810）參股虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘與富融的3厘。

那邊廂， 星展銀行e$aver 新推活期存款優惠，新客享5.5厘息及2,200元現金獎賞；現有特選客戶享5厘息，但須附帶條件，包括存入20萬元的合資格新資金等。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



