  • 29°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元抗衡跌市

17:15 2023/05/19

分享：

分享：

本周3個月定存再現創新高的4厘息

5月進入下半場，港元拆息又再爆升，隔夜息突破4.5厘；不過，高息王今天（5月19日）竟然減港元定期存款息，市料搶息潮降温，銀行留力至半年結再作攻防戰。

全周共有14間銀行調整港元定期存款息，當中8加3減，另有3間加減不一頻密調整，主戰場續在短期存款，但專攻大額資金，令3個月期重現4厘息。

先說加息，包括上商調高1年期0.2厘，新息率至3.18厘；星展加短中長息，1年期微升0.05厘至3.55厘；集友加3個月0.15厘至3.6厘；大眾財務加3個月0.1厘至3.65厘；創興提高3個月0.1厘至3.7厘；平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）加4個月、5個月及9個月年息0.3厘，劃一至3.7厘；花旗一周兩連加，3個月累加0.32厘至3.75厘；東亞（00023）調升3個月0.2厘至3.8厘；工銀亞洲重手加98天0.4厘至3.8厘，跟188天看齊，但起存額須300萬元。

    點擊圖片放大

●建行亞洲吸大額存款  3個月4厘  存100萬收息1萬

另有3行又加又減，最矚目的是，建行亞洲今天微削現有客戶3個月年息0.05厘至3.95厘；幸而保持針對全新或升級至指定理財戶的破頂息，本周二(16日)加0.1厘至4厘。如以起存額100萬元新錢計，大戶短打3個月，一季賺取1萬元利息；面對港股不敵五窮月急跌，恒指失守19500點，定存卻保本賺息。

同樣，匯立(WeLab Bank)短減長加，狠削3個月1.1厘至2.5厘；但微加1年0.05厘至3.45厘。大眾銀行減完又加，1年現為3.5厘。反觀減息者，眾安(ZA Bank)自去年10月以來首次減息，半年期撤3厘，僅得2.51厘；大新(02356)3連減，半年及1年累削0.1厘至3.1厘；信銀國際全面減息，1年期減0.1厘至3.6厘。

回顧上周共有11行加息，竟乏一面倒減息，為今年首現；本周則有8行出手，加息風潮稍收斂，主要是中資行及PAOB續勇進出擊。

隔夜息16年新高  花旗料儲局6月中或暫停加息

拆息全綫爆升，1個月拆息4連揚，現為4.69厘；隔夜息更衝破4.9厘、至4.96厘的16年新高。港息後向繫於美息。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢說，聯儲局於6月中或暫停加息，加息周期或已接近尾聲；今年較後時間更可能減息。

此外，總覽本周的高息榜，以3個月期又再大執位，建行亞洲突擊推4厘息，頓晉級榜首；信銀國際減至3.85厘，仍位列亞軍，險勝工銀亞洲、東亞及交銀香港的3.8厘。

半年期方面，花旗及星展加至3.7厘，兩大行罕有重返三甲榜；東亞、集友及大眾財務維持3.6厘而滑落一級至季軍。論及1年期，大眾銀行減至3.5厘而失落三甲榜。

比拼各存期的高息榜︰
7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底

1個月呈雙冠王︰
＊富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元，5月底截止。
＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，賺息逾3.3萬元。
3個月︰建行亞洲4厘
半年期︰華僑永亨4.18厘（優惠至5月底）
1年期︰大眾財務3.75厘
2年期︰招商永隆 3厘

●後市暗湧多  銀行大舉掉頭加息料須待下月中

展望後市，專家以後市暗湧仍多，尤其是全球聚焦美國債務懸崖的僵局是否於周末化解、市傳G7後華府擬限制美企投資中港的高科技；以致靜觀6月15日聯儲局議息是否停止加息等，料同業暫仍盡量維持較高的定存息，冀力吸避險閒資。但大規模的掉頭加息潮，須待下月中，畢竟臨近半年結，冀粉飾中期業績；再者，彭博統計6月起中資派息逾6,000多億元，料市場漸水緊。

反而發鈔行今年以來減息居多，並未因拆息升而搶存。
比拼4大行︰
3個月︰
滙豐及中銀香港（02388）3.1厘
恒生（00011）3.09厘
渣打香港（02888）3厘（只供中小企客戶）
半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘
恒生3.19厘
1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘

單以虛擬銀行比較，3行有變動，眾安減息及匯立短減長加；PAOB除了連環加息外，更把3個月享3.7厘的門檻，從50萬元急降至100元。

檢視虛銀長短息王︰
1個月︰工銀亞洲、港交所（00388）及騰訊（00700）有份虛銀富融（Fusion Bank）
10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。若只推薦首名新戶，獲加息券6厘，最多賺息245元；推薦第2名新戶獲加息券8厘，賺息325元。至於推薦4名新戶或以上，加息券只是6厘；優惠至5月31日。

3個月︰平安壹賬通（PAOB）3.7厘
4個月︰PAOB3.7厘
5個月︰PAOB3.7厘
半年期︰富融3.4厘
9個月︰PAOB3.7厘

1年期︰TOM集團(02383)有份虛銀匯立(WeLab Bank)的3.45厘，險勝PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系有份虛銀livi bank齊報3.4厘，跑贏渣打香港(02888)牽頭虛銀Mox Bank的3.3厘；小米(01810)參股虛銀天星(AirStar Bank)的3.1厘，眾安(ZA Bank)的3.01厘與富融的3厘。

那邊廂， 星展銀行e$aver 新推活期存款優惠，新客享5.5厘息及2,200元現金獎賞；現有特選客戶享5厘息，但須附帶條件，包括存入20萬元的合資格新資金等。

【ET財智Talk】下半年經濟將陷入衰退？ 「股債雙殺」後會否迎來反彈？資本集團陳婉貞及中銀香港梁美怡解構最新投資部署

更多【高息定存】文章

相關文章：【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行搶吸短錢

【紐元定存】紐元短存息最高13.9厘 花旗料新西蘭下周加息0.25厘

【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

 

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君


 

天星銀行 滙立銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 富融銀行 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 集友銀行 上海商業銀行 Mox

上一篇文章

【ESG】 投資ESG基金低至1萬元 豁免首次認購費

下一篇文章

【人幣滙價】專家預期人民幣先低後高 花旗料最快半年後上試6.6
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行搶吸短錢
【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行搶吸短錢
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率
【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率
【人幣滙價】專家預期人民幣先低後高 花旗料最快半年後上試6.6
【人幣滙價】專家預期人民幣先低後高 花旗料最快半年後上試6.6
【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元抗衡跌市
【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元抗衡跌市
【ESG】 投資ESG基金低至1萬元 豁免首次認購費
【ESG】 投資ESG基金低至1萬元 豁免首次認購費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款