【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元

▲ 本周3個月定存再現創新高的4厘息

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港元拆息爆升，隔夜息突破4.5厘，主戰場續在短期存款，但專攻大額資金，令3個月期重現4厘息，不過，市料搶息潮降溫，銀行留力至6月半年結再作攻防戰。

最新定存計劃：

工銀亞洲98天3.8厘，跟188天看齊，起存額須300萬

東亞3個月3.8厘

花旗3個月3.75厘

創興3個月3.7厘

大眾財務3個月3.65厘

信銀國際1年期3.6厘

集友3個月3.6厘

星展1年期3.55厘

大眾銀行1年3.5厘

匯立1年3.45厘

上商1年期3.18厘

大新半年及1年3.1厘

ZA Bank半年期2.51厘

匯立（WeLab Bank）3個月2.5厘

建行亞洲微削現有客戶3個月年息0.05厘至3.95厘；幸而保持針對全新或升級至指定理財戶的破頂息，本周二（16日）加0.1厘至4厘。如以起存額100萬元新錢計，大戶短打3個月，一季賺取1萬元利息。

高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底

1個月︰富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，計及基本及額外年利率，最多賺息410元，5月底截止

3個月︰建行亞洲4厘

半年期︰華僑永亨4.18厘（優惠至5月底）

1年期︰大眾財務3.75厘

2年期︰招商永隆 3厘

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，聯儲局於6月中或暫停加息，加息周期或已接近尾聲；今年較後時間更可能減息。

4大行︰

3個月︰滙豐及中銀3.1厘、恒生3.09厘、渣打3厘（只供中小企客戶）

半年期︰中銀、滙豐及渣打3.2厘、恒生3.19厘

1年期︰滙豐、中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

星展銀行e$aver 新推活期存款優惠，新客享5.5厘息及2,200元現金獎賞；現有特選客戶享5厘息，但須附帶條件，包括存入20萬元的合資格新資金等。

虛銀長短息王︰

1個月︰富融10厘（基本利率再加額外年利率），推薦人成功推薦3名新開戶獲加息券，以存款上限5萬元計，最多賺息410元。優惠至5月31日。

3個月︰PAOB 3.7厘

4個月︰PAOB 3.7厘

5個月︰PAOB 3.7厘

半年期︰富融3.4厘

9個月︰PAOB 3.7厘

1年期︰匯立3.45厘，PAOB及livi 3.4厘、Mox 3.3厘；天星3.1厘，ZA 3.01厘、富融3厘

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君