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【消費之道】人怕改錯名 食物都一樣 ! 改名後呢幾種食物 價格高十倍 ?

理財智慧 15:13 2023/05/20

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在被市場推廣包圍的世代下，美食除了味道好，還需要有一個好的名稱來增加價值，只要改對且改得好，食物的價格可以升價十倍。日常中我們亦容易被這些名稱欺騙，因而甘心付上昂貴的價格去吃這類食物。

漢堡飽 Vs All day breakfast

例如，一個漢堡在快餐店的價格只有20元至30元，但是如果將其拆散並重新命名為「All day breakfast」，再加上蜜味茄汁豆、美麗的花碟和打卡飲品，價格就可以升至128元。這樣一來，一個漢堡的價格就可以增加六倍，即使兩者的食材與原來相同，但因為改變了名稱及配搭，價值亦相應提升，很多人也會願意付出更高的價格來品嚐這樣的美食，而且爭相去吃。

公仔麵 Vs 部隊鍋

另一個例子是在韓國餐廳點餐時，許多人會選擇點一個「部隊鍋」，心水清的讀者都會知道這個「 部隊鍋」裡面的材料其實不外乎即食的加工食物，例如午餐肉、公仔麵、菜等，連湯底大部分都是味精粉調製而成，外觀只是放得比較整齊，重新命名為「部隊鍋」，價格就可以被提高。但實質上與茶餐廳的餐蛋麵分別不大，只是比較大份量，但價格往往不符合實際價值，這都是消費者容易被美食名稱和外表所欺騙的一個例子。

在消費美食時，我們應該關注食物本身的品質和口感，而不只是被它的名稱和外觀所吸引。我們應該理性地評估食物的價值，不要被市場推廣所影響。如果一道菜的價格過高，但它的內容並不具備相應的價值，那麼我們就不應該為了名稱和外觀而付出過高的價格。當然，美食的外觀和名稱也可以是一個很好的消費體驗，但這並不應成為我們消費的唯一考慮因素。在消費美食時，我們應該重視食物的品質、口感、營養價值和價格等方面，以選擇最適合自己的美食，並不被外表和名稱所迷惑。

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責任編輯：陳玉蓮

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