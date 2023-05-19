▲ 【盈喜盈警】維他奶國際料上財年轉賺至少3500萬元 獲政府疫情補貼6000萬元

維他奶國際 （00345） 預期去年業績虧轉盈，截至3月底全年純利介乎3500萬至5500萬元，歸因於通過有效的營業推廣費用管理及在營運和廣告促銷方面成本合理化，令內地業務逐漸穩定，同時本港業務持續增長，並從香港政府手上獲得疫情補貼6000萬元。

不過，維他奶去年部分淨利潤被部分項目所抵消，包括收購餘下49%的澳洲維他奶業務Vitasoy Australia Products股權，涉4300萬元；以及遞延稅項抵免減少。

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記者：宋佩恩