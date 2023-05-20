【消費錯覺】美麗的食物不一定好吃 多人排隊的餐廳不一定好 !

在消費中，我們常常會受到一些錯覺，例如認為美麗的食物必定好吃，或者以為排隊人多的餐廳一定是好店。然而，這些想法往往是錯誤的。當我們在網上看到美麗的食物照片時，很容易被外表所吸引，但實際上這些食物可能只是為了打卡而設，但不一定是色香味俱全，今次與大家探討一些理財的陷阱。

另一方面，我們也常常會因為某些餐廳排隊人多而認為它一定是好店，但實際上這種想法也是錯誤的。排隊人多可能只是因為餐廳的宣傳和網上評價的影響，並不代表食物的味道和品質一定好。因此，我們在選擇餐廳時，不應只看排隊人數，而應該透過評價或試吃等方式來評估餐廳的品質。

這些錯覺在消費中容易讓我們花費額外的金錢，去消費那些外表美麗但味道不如預期的食物，或者在排隊等候中浪費時間和金錢。因此，我們應該更加理性地選擇消費，不要被消費錯覺所影響，以達到更有效率和節省金錢的消費方式。

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責任編輯：陳玉蓮