【美團攻港】傳美團「KeeTa」下周一攻港 送遞員App已上架 旺角首試點

據《彭博》引述消息報道，美團（03690）外送服務將會在下周一（22日）正式攻港，品牌命名為「KeeTa」，手機應用程式亦會於下周一早上8時上架，以旺角及大角咀一帶作為試點，這是美團首次在中國內地以外提供外賣服務。

美團股價今日（19日）跟隨大市回落，收報128.6元，下跌3.7%，成交額37.9億元。

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而美團的騎手APP「KeeTa Rider」，今日已在本地手機平台包括App Store及Google Play上架，以「立即加入，賺取獎賞」作為口號。據媒體報道，KeeTa Rider將提供為期14日的迎新獎勵，美團稱在5月22日至5月28日期間已預約時段的送遞員，將可在每張完成的訂單額外賺取10元組別獎賞等。

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記者：李兆明