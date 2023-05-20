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【打工仔】最後悔入咗邊行？ 可能係最後悔開始返工 ?

理財智慧 11:57 2023/05/20

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當打工仔進入職場後，有些人選擇從事自己本科的科目，而有些人則是因為機遇而入行，還有一些人則是出於興趣而選擇了自己的職業。然而，不同行業的人工或待遇各有不同，有些人對自己的職業選擇感到後悔，你是否也有同樣的感覺呢？

有些人可能會後悔自己選擇了IT或人力資源(HR)這類行業，也有人後悔選擇了工程行業，因為這些行業的工作壓力大、加班多，甚至會影響到他們的社交生活天無法認識女性朋友，還有些人因為專業限制而無法轉換到自己心儀的行業，或者想轉行但不知道轉向哪個行業。

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實際上，每個行業都有其優點和缺點，每個人對於不同行業的感受也是不同的。如果你對自己的工作感到後悔，可以考慮轉換行業或進行進修，提升自己的技能和能力，並逐漸擺脫不喜歡的工作。但是，需要注意的是，每個行業都會面臨不同的挑戰和問題，需要有心理準備去面對，並且做好詳細的職業規劃。重要的是，選擇自己的職業不能單純地看待人工或待遇，還需要考慮到自己的興趣、職業發展前景、行業發展趨勢等等因素。最重要的是，要擁有一個積極的態度，對自己的職業充滿熱情和動力，並不斷學習和成長，進而實現自己的職業目標。

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責任編輯：陳玉蓮

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