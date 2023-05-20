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【網上熱話】召喚80後及90後家長 你哋將來會唔會要求子女婚後要畀家用 ?

理財智慧 13:03 2023/05/20

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隨著80後及90後長大，開始成為父母，這兩代人較以前的父母更明白人生在世不一定需要結婚生仔，或者更明白子女工作實在太辛苦，加上自己亦有一定的能力，不似上一代需要靠子女養，這兩代的父母未來又會否要求子女畀家用呢?

有人表示，上一輩家長大部份都未擺脫到中國傳統思維文化，覺得人生一定要結婚，生仔人生先完滿，仲要結婚唔係簽紙咁簡單，要擺酒畀親戚朋友見證，同埋覺得家用點都一定要畀，即使搬咗出去都要，唔係因為窮而係盡孝道。亦有人認為最惡毒的一句「養兒防老」，感覺就是用自己下半生換取子女一生。

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在現代社會許多人開始重新思考作為父母的角色，並重新評估過去父母的思維，尤其是過去父母「情緒勒索」，讓子女的成長受到限制。隨著80後和90後成為父母，他們希望能夠以全新的方式看待育兒。

成為父母是人生中的一個重要決定，並需要承擔相應責任。從孩子出生的那一刻起，父母便需要盡力教育孩子，幫助他們成為健康、開心和成功的人。然而，金錢並不是成為好父母的唯一標準。相反，許多父母更關心孩子的快樂和自由，並希望他們能夠在自己的人生中發掘自己的熱情和才能。特別是現代經濟環境轉變，很多父母不再強求孩子為家庭付出金錢貢獻。有部分父母只期望孩子將來能夠自主經濟，成為獨立自主的人。他們認為作為父母需要承擔撫養孩子的責任，不應對孩子有過多期望和要求。他們希望孩子能夠自由地追求自己的夢想和目標，發掘自己的潛能，並在這個過程中獲得幸福和滿足。當然，作為父母，他們仍然會盡力支持和幫助孩子，提供必要的指導和建議，但不會強求孩子遵從自己的意願。

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責任編輯：陳玉蓮

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