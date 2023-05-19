▲ 【人民幣港股】港交所擬於6月19日推出人民幣雙櫃台 5至6月將進行一系列測試和演習

港交所 （00388） 公布，擬於下月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」（雙櫃台模式）及雙櫃台莊家機制。雙櫃台模式及莊家機制將有助推動人民幣計價證券在港交易及結算。港交所已安排在5至6月期間進行一系列測試和演習，以協助市場參與者熟悉雙櫃台模式下證券的交易和結算。

港交所行政總裁歐冠昇表示，雙櫃台模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。

首批雙櫃台證券及莊家名單將會適時公布

港交所已就引入雙櫃台模式以及雙櫃台莊家機制發布相關規則修訂，有興趣的交易所參與者現可根據相關規則申請成為合資格證券的雙櫃台莊家。雙櫃台莊家將為這些證券的人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，從而為人民幣櫃台提供流動性，並收窄雙櫃台之間的價格差異。首批雙櫃台證券及莊家名單將會適時公布。

在雙櫃台模式下，投資者可以互換同一個發行人發行的港幣櫃台證券及人民幣櫃台證券。兩個櫃台下的證券屬於同一類別證券，因此兩個櫃台的證券可以在不改變實益擁有權的情況下相互轉換。

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記者：伍鍵文