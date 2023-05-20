【網民熱話】結婚買樓 應該各付各(AA制) ? 首期唔通唔可以男家畀咩 ?

一對情侶由拍拖走到結婚的一步，亦需要有一個安樂窩，但香港地一個人買樓不容易，很多時候結婚買樓，雙方都會出錢，例如一人支付一半首期，其後一人供一半。不過亦有女生表示，這樣不好，可以是男方付首期，其後一人一半供款，亦有女生認為應該全部男方支付。到底網民又點睇呢 ?

▼ 點擊圖片放大 +5 +4



有網民表示需要視乎雙方家庭的經濟能力，有能力自然可以付出更多。但同時亦有人不認同，認為應該由男方去負責。買樓都是比較大項目的投資，最終仍需要雙方家庭作出討論會比較理想，最重要是彼此多溝通。

【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄) 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【旅遊業】4月訪港旅客為289萬人次 相等於疫情前約58%，詳見【下一頁】

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮