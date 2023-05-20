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【網民熱話】結婚買樓 應該各付各(AA制) ? 首期唔通唔可以男家畀咩 ?

理財智慧 13:25 2023/05/20

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一對情侶由拍拖走到結婚的一步，亦需要有一個安樂窩，但香港地一個人買樓不容易，很多時候結婚買樓，雙方都會出錢，例如一人支付一半首期，其後一人供一半。不過亦有女生表示，這樣不好，可以是男方付首期，其後一人一半供款，亦有女生認為應該全部男方支付。到底網民又點睇呢 ? 

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有網民表示需要視乎雙方家庭的經濟能力，有能力自然可以付出更多。但同時亦有人不認同，認為應該由男方去負責。買樓都是比較大項目的投資，最終仍需要雙方家庭作出討論會比較理想，最重要是彼此多溝通。

【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄) 【見下頁

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責任編輯：陳玉蓮

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