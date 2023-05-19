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【TikTok禁令】歐盟官員：TikTok尚有許多改善空間才能達到合規要求　要避免過度審慎內容及保護數據

股市 19:02 2023/05/19

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【TikTok禁令】歐盟官員：TikTok尚有許多改善空間才能達到合規要求　要避免過度審慎內容及保護數據

歐美多國對TikTok實施限制，歐盟內部市場專員Thierry Breton表示，他最近與TikTok行政總裁周受資會面，並向其告知TikTok尚有許多工作需完成，以符合歐盟的規定。Thierry Breton稱，TikTok仍有許多改善空間，當中包括避免更多或過度的內容審核、保證用戶數據安全，尤其是兒童的數據。

現時英國、美國及部分歐盟成員國以國家安全為由，已限制當地用戶使用TikTok。

值得留意的是，歐盟曾在早前公布新法規《數字服務法案》（Digital Services Act，DSA），法案將於8月實施。當局要求包括TikTok在内的19間大型社交平台符合一系列的監管要求，當中涉及風險管理、進行外部和獨立審計、與當局和研究人員分享數據等準則。

Thierry Breton已在數月前敦促TikTok在期限前，確保公司業務符合相關法規要求。

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記者：伍鍵文

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