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【戀愛支出】拍拖使費都可以慳得來又甜蜜 想放閃幾時都得！

理財智慧 10:25 2023/05/20

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拍拖是一件開心幸福的事，但同時為了讓愛侶開心快樂，錢亦少不免要花費。由行街睇戲食飯，樣樣都係錢，一次兩次三次都畀得起，但長期累積，實在不是一個小數目。只要學識以下數招，拍拖可以拍得開心，又可以慳錢，慳到的錢用作投資或計劃人生大事，將來不用做「貧賤夫妻百事哀」。

1. 節日慶祝不一定要正日

每逢情人節、聖誕節這類與情人有關的節日，由買花、食飯，價錢都會較平時貴得很多！只要選擇選擇提早或延遲慶祝，不但價錢較經濟實惠，而且不用在正日同人迫，簡直是一舉多得！不過這個當然要與情人商量，若對方仍然有望正日慶祝亦需要互相尊重。

2.運動當拍拖節目

拍拖的活動不一定要行街睇戲食飯，亦可以選擇行山、跑步、打球等，這類活動不同花費太多的金錢，亦可以Keep Fit，令身體更健康，節省醫療的開支。

【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄) 【見下頁

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3.串流平台取代戲院

很多香港情侶的拍拖節目都離不開睇戲，但入戲院睇戲，買一張戲飛的價格其實已經等如串流平台一個月的月費，而且每次2個人睇戲，支出亦不少。同一價錢選擇串流平台可以看盡歐美日韓劇集電影，即使未能一起觀，亦可以與伴侶同步收看，亦如同有人在身邊，因為看電影本來就是靜態活動。

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責任編輯：陳玉蓮

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