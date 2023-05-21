【救護服務】醫療初創聘退休救護員　解需求痛點

▲ Amber Medical聯合創辦人黃利寶（左）強調，他們不是「有生意就接」，而是先評估每位病者情況是否適宜他們護送，並提供最佳的建議安排，絕不會視之為一門生意。右為另一創辦人吳曙熙。（陳卓賢攝）

救護車召喚服務需求與日俱增，但救護員人手不足。看到本地醫療護送龐大需求的社會痛點，本地醫療初創Amber Medical想到聘用退休的前救護員，組成專業醫療團隊，提供「點對點」救護車運送服務，紓緩公營機構的營運壓力。

在社會老齡化下，港人對公營機構的非緊急救護運送服務（NEATS）需求甚大，據醫管局數據顯示，每年超過50萬宗；且未必能滿足所有「點對點」醫療護送的需求，例如由病人家中送往醫院的非緊急安排，又或經由深圳灣口岸或港珠澳大橋回港的出入境口岸個案等。

專業團隊 經驗豐富具熱誠

Amber Medical聯合創辦人黃利寶表示：「我們的服務對象主要包括需重症監護但非緊急狀態、需紓緩治療（Palliative）的病人，以及接受善終服務的病人等，正好能補足現時公營機構的缺口。」

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該初創現時的醫療團隊包括顧問醫生、10名救護員及20名護士，但本港醫護人員近年相當短缺，被問到「搶人才」的挑戰時，黃利寶表示過程頗為順利。

因為Amber Medical聘用的救護員主要是50多歲、剛退休又曾於公營機構工作的前救護員：「這些救護員經驗豐富及專業，不但仍然有氣有力，且對救護行動抱有熱誠，所以十分適合，又能夠滿足公司的需要。」

再者，該公司也會與不同私人執業的醫生合作，當遇上需要醫生跟車護送的個案時，就會聯絡具相關專科知識的醫生協助護送；由於私家醫生的工作比較彈性，所以在行程預約上都較易執行。

另一聯合創辦人吳曙熙則稱，其服務性質也為醫護人員帶來一定吸引力。有別於公立醫院需經常接收緊急護送的病人，Amber Medical的服務都是預約安排的非緊急護送個案，大多數情況下都有充裕時間作個案評估及準備，整體的壓力較在公立醫院工作小得多，且更能做到盡善盡美。

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此外，服務也包括國際緊急醫療運送，有時需要醫護人員乘坐飛機護送病人到海外，這也吸引了一些喜歡「寓工作於旅遊」的同事加入。但他亦強調：「在機上護送病人是不容易的任務，因此會傾向安排具有較豐富經驗的醫護人員處理。」

評估患者 安排人手減風險

鑑於公營的醫療護送服務主要由救護員負責，但對於身患重症的病人，他們大多需要較複雜的醫療器材配套，若僅靠救護員在現場監測，護送期間萬一出現突發和緊急情況，他們未必做到足夠完善的專業應對。

黃利寶稱，倘病人想採用Amber Medical的醫療護送服務，團隊會在事前與病人或其家屬聯絡及了解病情，評估是否適合護送，以及按情況安排相應的醫護人員（如專科醫生和護士）及設備（如呼吸機）隨車護送等，確保以合資格的醫療專業人員，密切監測及支援病人的情況，務求將護送風險減至最低。

記者：陳卓賢

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