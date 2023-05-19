【網購避伏】要買得抵 先要識得留意伏位！ 好評都可以係假 運費要計清楚

網上購物方便，出街太煩。所以近年不少人已經選擇將online shopping成為生活的一部分，由衫褲鞋襪、生活雜貨、護膚品、化妝品等全都都可以網購。而且買完更加不需要自己自提回家，有人送上門。不過網購亦要留意以下伏位，讓自己可以精明消費而不會造成浪費金錢的情況。

中伏位1：只看好評量不看內容

在網上購物時，除了關注商品價格，亦要注意賣家評價。不過在網上購物很多時候都為了快，而單單看好評的數量，只要多好評數量便會視為可信。然而，有大部分評價都是由平台自動發出的好評，即在限期內沒有買家對所購商品作出評價，系統就會自動發出好評。所以網上購物時最重要是看買家的評論及真實相片，亦可以用Google以關鍵字(keyword)搜尋其平台上相關產呂的評價，這便會較客觀。

中伏位2：選擇尺寸時要度身



在網店購買衫褲鞋，很多人會將過去的尺寸或是依賴店家提供的size chart去決定購買那一個號碼，但其實每間店舖及品牌的尺寸標準都不一樣，即使同一個牌子但不同款式的產品尺寸亦有差異。所以建議使用軟尺量度自己身型，可以減低中伏機會。

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責任編輯：陳玉蓮