▲ 【大戶動向】東方匯理:撤出美國資產並轉移至中國 「只要你夠勇敢及有時間，回報將相當理想」

外電報道，管理2.1萬億歐元的歐洲最大資產管理公司東方匯理（Amundi）認為，中國的信貸市場及優質公司已反映過多的投資風險，同時即使美國將步入衰退，市場對於美國市場仍過份樂觀，故此面對中國更光明的經濟前景、估值更吸引及通脹更溫和的大環境下，計劃撤出美國資產，並轉移至中國。

東方匯理投資總監Vincent Mortier表示，該行偏好新興市場多於西方國家，並在資產配置上逐步由西向東移，預期美國明年經濟不再增長，與此同時中國、印度及印尼經濟增長約5%至6%。

過去12個月逐步將資產配置在中印

中美關係持續緊張，Mortier認為，地緣政治是投資風險之一，但中美兩國權力趨平衡下，相信美國不會對中國太過苛刻，而過去12個月，東方匯理逐步將資產配置在中國及印度市場的比重調升，今年來配置的速度明顯加快。

在中國市場方面，他尤其偏好於個別中資企業債，因外資未有審慎揀選優質企業債，只是盲目沽售有關債券。「若你細心發掘，便會找到可以50美仙買入票面值1美元的優質企業債，只要你夠勇敢及有時間，回報將相當理想」。

歐美未來數年通脹料維持於3%至4%

中國近日經濟數據表現未如市場預期般理想，Mortier指，雖然數據看似令人失望，但只要留意細節，便會知道事實並非太差，而且數據的產生方式出現改變，但市場並未有留意。

「美股正反映『金髮女孩』現象，即低通脹、減息、企業盈利強勁及軟著陸，但隨金融市場流動性收緊，這個情境出現的可能性愈來愈低。」他預期，美國及歐洲未來數年通脹會維持於3%至4%。

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編輯：陳韻妍