關注氣候變化 不應忽略低碳轉型帶來的機遇

關注氣候的投資者希望透過不同方法，將資金投放於建構他們所憧憬的未來。方法之一是不投資於現時屬高排放量的行業，但諷刺的是，這些行業正是實現低碳未來的關鍵，投資者應充份利用低碳轉型所帶來的機遇，放眼於提供相關解決方案的公司，因為這些公司在緩減氣候變化方面處於最前線。

在2022年，俄羅斯石油及天然氣出口被制裁，導致歐洲有史以來出現能源短缺，令區內能源安全及負荷陷入緊急狀態。幸而，去年冬季的氣溫高於平均，不僅有助重建天然氣庫存，使價格從紀錄高位回落，亦降低能源危機全面爆發的風險。

雖然歐洲的情況似乎暫時回穩，但事件再次突顯出全球對化石燃料的依賴：我們在短期內仍無法大幅減少使用甚至完全淘汰化石燃料，如果在未有明確替代品的情況下一意孤行，便可能導致市場混亂。值得注意的是，歐洲是最早及大力提倡採用可持續能源的地區，區內約40%發電量來自可再生能源，但仍然因石油和天然氣供應中斷而大受影響。事實上，轉型至可持續未來的過程錯綜複雜，化石燃料及礦業等其他高碳排放行業將發揮作用。

雖然綠色轉型正在加速，但實現淨零排放之路仍然漫長。對希望持續提升可再生能源產能、開發新技術及為業務減碳的企業而言，投資者的資金將是關鍵所在。我們認為，希望為氣候變化帶來最大影響的投資者，不應將投資局限於低排放企業。相反，他們可選擇投資於協助全球減少碳排放，以及處理來自氣候變化的引伸效應的企業。

我們認為在建構以氣候為焦點的投資組合時，可考慮具以下特點的公司：開採轉型原材料；在轉至低碳能源組合的過程中擔當重要角色；促進創新和電氣化，協助為膨脹人口保障資源安全。諷刺的是，要實現可持續的未來，投資者不能只迴避問題，從投資組合剔除重度污染的持倉，因為它們正是需要龐大投資以減少排放量的領域。

對我們來說，參與解決氣候變化問題及有效投資於綠色轉型，是指採用全面的證券挑選程序，除了當前溫室氣體排放量等簡單的環境指標外，亦須覆蓋四大投資主題，以評估企業的未來競爭力及對低碳轉型的貢獻。

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