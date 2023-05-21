【ChatGPT】三招整理有價值答案　專家：企業可微調AI模型

▲ 現時企業已經累積不少數據，而ChatGPT等亦提供一個預先訓練好的AI模型，如何將數據放入模型，再生成其他具價值數據，是企業面對的難題之一

ChatGPT應用強大，按根據生成式AI平台Writer的報告，56%企業主管表示，引入生成式AI後，工作效能提升至少50%，調查亦指出，有47%企業願意採用ChatGPT協作，同時也有32%企業禁止使用ChatGPT，反映ChatGPT對企業而言是把雙刃劍，有企業喜歡，但背後亦有隱憂。

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其實AI chatbot（聊天機械人）已不是新鮮事，Microsoft香港區域科技長許遵發表示，現時企業已經累積不少數據，而ChatGPT等亦提供一個預先訓練好的AI模型，如何將數據放入模型，再生成其他具價值數據，是企業面對的難題之一。許指出，要用AI模型做到更有價值產出，通常有3個方式：

Zero-shot： 不輸入提示，只向AI模型查詢，AI模型會按數據庫得出答案。

不輸入提示，只向AI模型查詢，AI模型會按數據庫得出答案。 One-shot： 向AI模型輸入一個提示，並向其查詢，AI模型會就該條件在數據庫找出合適答案。

向AI模型輸入一個提示，並向其查詢，AI模型會就該條件在數據庫找出合適答案。 Fewer-shot：向AI模型輸入多個提示，模型會就多個提示得出合適答案。

▲ 企業可以三個方式就著多個提示（Prompt）向AI模型查詢並得到答案，可反覆使用，以整理出有價值的數據。（受訪者提供圖片）

許遵發解釋，以上3個方式就着多個提示（Prompt）得出答案，可反覆使用，整理出有價值的數據。其次，如企業希望在某領域使用整理好的數據內容，企業可選擇以微調（Fine-tuning）方式，訓練一個獨立的AI模型；當然企業自己亦可以重新建立一個自家的大型語言模型，但因耗費資源太多，非不必要都不會去做。

記者：李彥煒

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