  • 31°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】三招整理有價值答案　專家：企業可微調AI模型

科技 12:00 2023/05/21

分享：

分享：

現時企業已經累積不少數據，而ChatGPT等亦提供一個預先訓練好的AI模型，如何將數據放入模型，再生成其他具價值數據，是企業面對的難題之一

ChatGPT應用強大，按根據生成式AI平台Writer的報告，56%企業主管表示，引入生成式AI後，工作效能提升至少50%，調查亦指出，有47%企業願意採用ChatGPT協作，同時也有32%企業禁止使用ChatGPT，反映ChatGPT對企業而言是把雙刃劍，有企業喜歡，但背後亦有隱憂。

【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄

其實AI chatbot（聊天機械人）已不是新鮮事，Microsoft香港區域科技長許遵發表示，現時企業已經累積不少數據，而ChatGPT等亦提供一個預先訓練好的AI模型，如何將數據放入模型，再生成其他具價值數據，是企業面對的難題之一。許指出，要用AI模型做到更有價值產出，通常有3個方式：

  • Zero-shot：不輸入提示，只向AI模型查詢，AI模型會按數據庫得出答案。
  • One-shot：向AI模型輸入一個提示，並向其查詢，AI模型會就該條件在數據庫找出合適答案。
  • Fewer-shot：向AI模型輸入多個提示，模型會就多個提示得出合適答案。

 

企業可以三個方式就著多個提示（Prompt）向AI模型查詢並得到答案，可反覆使用，以整理出有價值的數據。（受訪者提供圖片）

許遵發解釋，以上3個方式就着多個提示（Prompt）得出答案，可反覆使用，整理出有價值的數據。其次，如企業希望在某領域使用整理好的數據內容，企業可選擇以微調（Fine-tuning）方式，訓練一個獨立的AI模型；當然企業自己亦可以重新建立一個自家的大型語言模型，但因耗費資源太多，非不必要都不會去做。

記者：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】疫後市民關注健康　健身中心增分店擴市佔
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄
2023/05/19
【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄
【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具
2023/05/19
【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具
【AAPL】蘋果限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件　憂洩露機密數據
2023/05/19
【AAPL】蘋果限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件　憂洩露機密數據
【ChatGPT】專家：公司用ChatGPT要留意　宜訂守則採企業版減風險
2023/05/20
【ChatGPT】專家：公司用ChatGPT要留意　宜訂守則採企業版減風險

你可能感興趣

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄
12:59 2023/05/19
【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄
【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具
14:01 2023/05/19
【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具
【AAPL】蘋果限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件　憂洩露機密數據
14:11 2023/05/19
【AAPL】蘋果限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件　憂洩露機密數據
網絡保安 人工智能 數碼轉型 雲端 Chatbot Microsoft 香港 機械人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫療科技】美國初創研大腦輔助通信設備　獲FDA「突破性設備」認可
【醫療科技】美國初創研大腦輔助通信設備　獲FDA「突破性設備」認可
【病人私隱】領康香港OT&P承認遭網絡攻擊　10萬名用戶資料或外洩
【病人私隱】領康香港OT&P承認遭網絡攻擊　10萬名用戶資料或外洩
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部
【科技一周回顧】iOS版ChatGPT登場　4大手機型號最易成黑客目標
【科技一周回顧】iOS版ChatGPT登場　4大手機型號最易成黑客目標
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款