【電費補貼】政府下月起推新一輪電費補貼 每戶合共1,000元

政府下月起推行新一輪電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶提供1,000元電費補貼，約290萬用戶受惠。下月起，政府會連續11個月在每月首日向中華電力和香港電燈的電力住宅用戶戶口注入80元電費補貼，並在第12個月注入120元電費補貼。

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是項補貼是財政司司長於本年度財政預算案公布的單次紓緩措施之一，以減輕市民的經濟壓力，預計涉及約29億元政府開支。補貼可與2008年、2011年、2012年、2013年、2020年、2021年和2022年相關計劃下的未用補貼用作支付戶口帳單所示電費。任何未用補貼可在同一戶口轉撥至其後月份，直至2025年12月31日或戶口結束為止，以較早者為準。

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兩間電力公司發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼。查詢可致電2678 2678聯絡中電，或致電2887 3411聯絡港燈。

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撰文：鄭日棱