【機迷熱話】3款《超級瑪利歐》GBA遊戲　將登陸任天堂Switch Online擴充包

最近上映的《超級瑪利歐兄弟大電影》，以及Switch遊戲《薩爾達傳說 – 王國之淚》，令任天堂（Nintendo）成為遊戲界的近期話題焦點。任天堂日前預告下一批Game Boy Advance（GBA）遊戲，即將登陸其Nintendo Switch Online+擴展包訂閱服務。

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據任天堂官網指，是次將新增至GBA Nintendo Switch Online的遊戲，包括《Super Mario Advance》、《Yoshi's Island：Super Mario Advance 3》、《Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3》。Nintendo Switch Online+擴展包訂閱用戶，可於5月26日起，於相關平台上暢玩新遊戲。

此外，3款遊戲亦將同日，登陸家用電腦Nintendo Switch Online，和Super Famicom Nintendo Switch Online。

雖然3款遊戲均是改編自曾在家用電腦上或Super Famicom上發布的《超級瑪利歐》系列遊戲，但任天堂指，遊戲加入了額外的「高級」功能，讓玩家可以享受與原作的不同之處。

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責任編輯：殷凱怡

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