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【迪士尼樂園】迪士尼取消於美國佛州建企業園區計劃　9月起關星球大戰酒店

股市 17:02 2023/05/19

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【迪士尼樂園】迪士尼取消於美國佛州建企業園區計劃　9月起關星球大戰酒店

迪士尼（美：DIS）周四（18日）向員工發電郵指，迪士尼正取消於美國佛羅里達州中部建造迪士尼企業園區的計劃，原預計可容納約2000名員工，涉及投資額近10億美元（約78億美元）。

迪士尼園區主管Josh D'Amaro解釋，不斷變化的商業環境，促使迪士尼要重新考慮2021年的計劃，將負責設計主題公園遊樂設施的工程師遷至佛羅里達州的新企業園區，並將該企業園區作為迪士尼開發部門Walt Disney Imagineering、樂園體驗及產品分部基地，其中Walt Disney Imagineering員工曾反對遷至佛羅里達州。

迪士尼早前計劃於未來10年斥資170億美元，擴充佛羅里達州園區，但自2022年3月起，集團與佛羅里達州政府發生分歧。迪士尼時任行政總裁Bob Chapek批評當地政府限制小學生討論性別認同及性行為，以致集團遭受「政治報復」 。

9月起關閉星球大戰酒店 開業不足兩年

與此同時，迪士尼將於今年9月關閉位於佛羅里達州奧蘭多園區的星球大戰主題酒店（Star Wars： Galactic Starcruiser Hotel）。該酒店於2022年3月開業，開業不足兩年，但迪士尼未有公布停業原因。

現時Galactic Starcruiser的預訂暫停，並將於下周五（26日）重新開放，可預訂最後日期為9月28日至30日。有關酒店兩晚價格自4800美元起，包括特定飲品及食物，同時可到迪士尼度假村星球大戰園區參觀，但部分人認為酒店定價過高。

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記者：宋佩恩

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