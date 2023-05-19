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【工業股】德昌電機全年純利增8% 末期息倍增 股價曾飆近9%

股樓投資 16:39 2023/05/19

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德昌電機（00179）公布，截至今年3月底止，全年股東應佔溢利淨額1.58億美元，按年升8%。期內，營業額36.46億美元，按年增6%；毛利7.16億美元，升2%。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

若撇除滙率變動及收購的影響，基本營業額升11%，毛利率則按年減少0.8個百分點，至19.6%。德昌建議派末期股息每股34港仙，按年增加1倍，全年派51港仙，增50%。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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集團行政總裁汪穗中預期，全球經濟仍然疲弱，今財年銷售增長介乎5%至7%。集團看好旗下驅動產品及技術中長遠前景，例如電動水泵、水閥執行器以及無刷直流 （BLDC）電機技術，結合集團全球製造平台推向市場，將提高市場競爭力、利潤率及現金生產能力。德昌股價今早一度飆近9%，高見9.34元，創1個月新高，收報9.09元，升5.9%，成交金額2223萬元。

同場加映﹕【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

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撰文 : 袁國守

德昌電機（00179） 港股

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