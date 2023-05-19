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投資者看好通關前景　無睇樓購東涌私樓　預計租金回報2.5厘

股樓投資 15:40 2023/05/19

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雖然加息、新盤低開等因素影響部分買家入市信心，但有投資者仍然看好樓市前景，並購入單位收租。中原地產曹嘉華說，東涌東環5B座高層3室，實用面積408平方呎，一房間隔，原叫價610萬元，日前獲投資者在無睇樓情況下，以580萬元購入，實用呎價約14,216元。 

曹嘉華指，投資者看好通關前景，而且上址景觀相對其他同類放盤開揚，故無睇樓下以580萬元購入上址，而同類單位市值租金約1.2萬元，預計租金回報約2.5厘。 

資料顯示，原業主於2015年1月以421.44萬元一手買入單位，持貨8年，現帳面獲利158.56萬元，物業期內升值38%。 

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撰文 : 黃卓賢

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