【大行報告】大和：首季毛利及收益明顯優於同行 料中通快遞市場份額持續增長

大和表示，中通快遞（02057）在市場領先地位擴大，今年第一季的單位毛利及調整後收益同比增長29%及82%，明顯優於同行，可能因其強大的成本控制。該行認為，中通的市場份額增長和盈利增長將會持續。





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該行重申對其「買入」評級，將2023至2025年每股盈利預測上調1%至3%，目標價亦由290元上調14%至330元，市盈率維持25倍。

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整體而言，該行指公司第一季業績超出預期，並將今年的包裹量增長率指引從20%上調至23%，且料全年毛利率將溫和個位數增長。

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責任編輯：鄭昊彤