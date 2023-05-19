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【大行報告】大和：首季毛利及收益明顯優於同行 料中通快遞市場份額持續增長

股樓投資 21:09 2023/05/19

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大和表示，中通快遞（02057）在市場領先地位擴大，今年第一季的單位毛利及調整後收益同比增長29%及82%，明顯優於同行，可能因其強大的成本控制。該行認為，中通的市場份額增長和盈利增長將會持續。
 


【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

 

該行重申對其「買入」評級，將2023至2025年每股盈利預測上調1%至3%，目標價亦由290元上調14%至330元，市盈率維持25倍。

 

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

整體而言，該行指公司第一季業績超出預期，並將今年的包裹量增長率指引從20%上調至23%，且料全年毛利率將溫和個位數增長。

 

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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責任編輯：鄭昊彤

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中特估 港股 中通快遞－W（02057） 目標價 買入 大行報告

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