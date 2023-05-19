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【大行報告】摩通：夏天旅遊旺季有望成推動力 重申北京首都機場為首選

股樓投資 17:01 2023/05/19

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摩根大通表示，北京首都機場（00694）為內地跨境旅遊反彈的主要受惠者，並指夏天旅遊旺季有望成為其推動力，維持「增持」評級，並重申為首選，目標價由9.5元上調至10元。北京首都機場周五（19日）收報5.7元，升幅0.2%。


【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

 

該行指出，公司自疫後業務有明顯復甦，同時本地旅客吞吐量（PAX）回到疫前67%的水平；該行亦預計今年首都機場將會虧轉盈，取得輕微利潤，而明年盈利則恢復正常，2025年則錄同比升20%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 目標價 北京首都機場（00694） 大行報告

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