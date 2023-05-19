【大行報告】摩通：夏天旅遊旺季有望成推動力 重申北京首都機場為首選

摩根大通表示，北京 首都機場（ 00694）為內地跨境旅遊反彈的主要受惠者，並指夏天旅遊旺季有望成為其推動力，維持「增持」評級，並重申為首選，目標價由9.5元上調至10元。北京 首都機場周五（19日）收報 5.7元，升幅0.2%。



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該行指出，公司自疫後業務有明顯復甦，同時本地旅客吞吐量（PAX）回到疫前67%的水平；該行亦預計今年首都機場將會虧轉盈，取得輕微利潤，而明年盈利則恢復正常，2025年則錄同比升20%。

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責任編輯：鄭昊彤