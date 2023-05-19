【大行報告】滙豐研究：現金流前景獲改善 中國移動股息增長帶來吸引力

滙豐環球研究表示，因中國移動（00941）現金流前景得到改善，持續看好其前景，且從股息增長的角度來看，中移動的股票具有吸引力，而且集團還保持在適當時使用盈餘現金進行回購的靈活性，重申其「買入」評級，目標價82元。中移動周五（19日）收報66.4元，升幅1.2%。

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

中移動管理層早前於該行的投資者會議中，指公司專注於雲業務和企業服務的發展，同時利用計算能力和電信基礎設施。該行亦指集團的電信業務穩定，5G資本支出下降，並專注於具有最佳潛在回報的領域。





【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行又引述管理層指，公司擬在未來三年內成為頂級雲服務商，相信其電信專業知識可為其帶來優勢，並可利用現有的政府和企業客戶關係，在積累的大量數據中以及其基礎設施的範圍和能力，並在連續多年增長逾100%之後，將今年的雲服務收入目標定為800億元人民幣。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭昊彤