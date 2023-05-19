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【大行報告】滙豐研究：現金流前景獲改善 中國移動股息增長帶來吸引力

股樓投資 16:15 2023/05/19

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滙豐環球研究表示，因中國移動（00941）現金流前景得到改善，持續看好其前景，且從股息增長的角度來看，中移動的股票具有吸引力，而且集團還保持在適當時使用盈餘現金進行回購的靈活性，重申其「買入」評級，目標價82元。中移動周五（19日）收報66.4元，升幅1.2%。

 

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

 

中移動管理層早前於該行的投資者會議中，指公司專注於雲業務和企業服務的發展，同時利用計算能力和電信基礎設施。該行亦指集團的電信業務穩定，5G資本支出下降，並專注於具有最佳潛在回報的領域。

 

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行又引述管理層指，公司擬在未來三年內成為頂級雲服務商，相信其電信專業知識可為其帶來優勢，並可利用現有的政府和企業客戶關係，在積累的大量數據中以及其基礎設施的範圍和能力，並在連續多年增長逾100%之後，將今年的雲服務收入目標定為800億元人民幣。

 

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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責任編輯：鄭昊彤

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中特估 港股 買入 目標價 大行報告 中國移動（00941）

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