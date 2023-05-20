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【ChatGPT】專家：公司用ChatGPT要留意　宜訂守則採企業版減風險

科技 12:00 2023/05/20

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人工智能工具ChatGPT在全球掀起一片AI熱潮，生成式AI廣為人們認識，不少企業都開始試用，惟對於新科技技術，企業若未能即時監管，恐造成機密資料外洩等風險。專家表示，企業使用類似的AI工具時，必須頒布使用守則，亦建議使用企業版本，令風險可控。

人工智能工具ChatGPT在全球掀起一片AI熱潮，生成式AI廣為人們認識，不少企業都開始試用，惟對於新科技技術，企業若未能即時監管，恐造成機密資料外洩等風險。專家表示，企業使用類似的AI工具時，必須頒布使用守則，亦建議使用企業版本，令風險可控。

ChatGPT應用強大，惟該應用或為企業帶來隱憂。根據生成式AI平台Writer近日有《The State of Generative AI in the Enterprise》報告指出，46%企業主管懷疑及擔憂，公司內部員工已不小心將公司內部資料外流給ChatGPT。按OpenAI官方資料，雖然ChatGPT會避免留存個人資訊，但用戶與AI的對話內容會用作後續訓練，如員工將公司內部數據交由ChatGPT分析，對企業而言就等於資料外流。

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AI提供資訊有誤　最終需由「人」把關

Microsoft香港區域科技長許遵發表示，以資訊安全角度，任何工具都有潛在風險，使用ChatGPT，特別是民用AI工具，會有潛在私隱問題及數據洩漏問題。

建議在使用時，確保工具的供應商是否信得過，是否清楚列明有何措施保障數據安全，員工自己亦要了解風險，企業亦有責任讓員工對AI工具有足夠認識。

許亦提醒，ChatGPT雖然在自然語言處理及自然語言理解甚為出色，會自動生成答案，但目前得出的答案不太準確，亦有誤導成分，如要使用AI工具整理後的內容，最後必須由人來把關，確保資訊正確。

許遵發表示，ChatGPT等AI工具的確是顛覆性技術，適當監管亦是必然，奈何監管或立法永遠都是慢的，畢竟技術發展速度實在太快，必須用時間去思考如何監管才最正確。（李彥煒攝）

其次，他建議，企業應訂立自家的AI工具使用守則，確保在使用前、使用中，甚至出現問題時，企業應如何應對，讓企業員工有規可循，避免意外，即使遇上突發事情亦懂得處理。「如使用ChatGPT類AI工具，建議使用企業版，畢竟企業版是經過多重審核、評測才推出，亦有機制管理潛在風險，令使用AI工具的風險可控。」

ChatGPT類AI工具效能強大，有地區已開始監管並禁用。許遵發表示，新科技出現，監管是必須，政府亦要負上適當的監管責任。「ChatGPT等AI工具的確是顛覆性技術，適當監管亦是必然，奈何監管或立法永遠都是慢的，畢竟技術發展速度實在太快，必須用時間去思考如何監管才最正確。」

記者：李彥煒

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