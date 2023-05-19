  • 30°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

又一居三房放售半年劈130萬　以1290萬成交　原業主帳蝕90萬離場

股樓投資 17:12 2023/05/19

分享：

分享：

美聯物業蕭偉祥表示，九龍塘又一居19座中層B室，實用面積675呎，屬於三房套間隔。據悉，單位最初於去年11月以1,420萬元放售，放盤約半年時間，累計減價130萬元或約9%，以1,290萬元易手，折合實用呎價約19,111元。

資料顯示，原業主於2019年以1,380萬元購入上述單位，持貨約4年時間，帳面虧損90萬元，單位貶值超過6%。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

美聯物業 又一居 九龍塘 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

【有相睇】新蒲崗景泰苑196呎靚裝單位　居二價205萬沽　6年帳賺91萬

下一篇文章

【大行報告】摩通：夏天旅遊旺季有望成推動力 重申北京首都機場為首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)
【苦主媽媽】從尿片期貨事件中 媽媽們學懂的理財觀念 (附懶人包備忘錄)
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
【保誠調查】半數港人滿意現時財務狀況　近6成人認為積蓄夠用至80歲或以上
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款