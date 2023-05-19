又一居三房放售半年劈130萬　以1290萬成交　原業主帳蝕90萬離場

美聯物業蕭偉祥表示，九龍塘又一居19座中層B室，實用面積675呎，屬於三房套間隔。據悉，單位最初於去年11月以1,420萬元放售，放盤約半年時間，累計減價130萬元或約9%，以1,290萬元易手，折合實用呎價約19,111元。

資料顯示，原業主於2019年以1,380萬元購入上述單位，持貨約4年時間，帳面虧損90萬元，單位貶值超過6%。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

同場加映【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機