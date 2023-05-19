【日本股市】日經指數創近33年高、突破泡沫經濟崩潰後高位　外資連續7周流入日本市場

▲ 【日本股市】日經指數突破泡沫經濟崩潰後高位、外資連續7周流入日本市場 富達:環球投資組合仍低配日股

日本股票今年狀態大勇，加上有股神巴菲特（Warren Buffett）的光環「照耀」，日經平均指數周五升0.77%，報30808點，創近33年以來高位，突破泡沫經濟崩潰後的高點，全周急升4.8%，為繼東證指數後，又一日股走出迷失30年。

日圓自去年來大幅貶值，利好日本出口商業績，帶動外資持續買入日本股票。據日本交易所集團（JPX）公布的最新一周（5月8至12日）各投資領域的交易趨勢顯示，外資淨買入5658億日圓，連續7周出現淨買入，累計淨買入金額達2.88萬億日圓。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁指，日本經濟活動自今年來逐步恢復，而日本央行行長植田和男繼續已持續40年的超寬鬆貨幣政策，日圓繼續於低位徘徊，均是推動日經指數升越30000點的原因。

富達：環球投資組合仍低配日股

富達國際日本投資主管鹿島美由紀（Miyuki Kashima）表示，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷，但自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復甦，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍為市場所忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。

富達國際基金經理Dale Nicholls指，企業盈利持續改善，加上許多企業管理層在管治思維模式的轉變，有助日本企業的發展，而且日本企業增加派息及股票回購，使日本市場提供的總回報較其他已發展市場更具吸引力。

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編輯：陳韻妍