佛州州長擬下周宣布角逐美國大選 私下稱特朗普唔會贏

美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）據報將於下周，正式宣布角逐2024年美國總統大選。德桑蒂斯要與美國前總統特朗普（Donald Trump）爭取共和黨内提名，有指德桑蒂斯曾私下指特朗普不會贏。

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《紐約時報》引述消息人士透露，德桑蒂斯將在下周四（25日）於邁阿密舉行一場捐款人會議，料在會議前將正式向美國聯邦選舉委員會（FEC）交表宣布成為2024年大選參選人。

德桑蒂斯可能發布一段影片配合競選活動，並在未來幾周內於初選州份舉行一連串競選活動。

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《紐時》指德桑蒂斯周四（18日）致電捐款人及支持者，形容2024年美國大選的參選人當中只得3人可靠，包括他、現任美國總統拜登（Joe Biden）及特朗普。

不過德桑蒂斯聲稱，搖擺州的整體數據對特朗普而言不是太理想，認為選民對其觀感或難以變好，認為只有自己與拜登有機會當選總統。

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責任編輯：鄭錦玲