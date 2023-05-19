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英青年TikTok拍片 挑戰隨機闖陌生人屋企（有片）

環球社會熱點 16:04 2023/05/19

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倫敦警方正調查TikTok興起的新「挑戰」，有年輕人在未經屋主同意下，隨機闖入陌生人家中。網上流傳有青年與友人闖入住宅，無視屋主的影片，引來網民大量批評，相關用戶急刪帳戶。

英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕 【下一頁】

相關影片已在網上廣傳，從影片可見，三名青年首先面對鏡頭擺「甫士」，表示將要隨機走入一間屋。三名青年穿過一扇黑色大門，無視當時正在花園打掃的一名女士，直接推開住宅半掩的深綠色大門入内。

該名女子在三人身後大聲質問他們意圖，並呼叫屋內一名男士到前門。三名青年入屋後站在玄關處打量屋內設計之際，男士從地下室走上樓梯，並將身後一名正在蹣跚學步的幼童留在地下室。

三名青年仍未有離開，更走至客廳，詢問男士該處是否正是學習小組所在位置。其中一名青年毫不客氣直接坐在梳化上。

男士強調屋內仍有兒童後，三人才同意離開住宅。從影片背景聲音可聽到，幼童正在呼喚父母。

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據悉，是次並非該群青年首次闖入他人物業，他們此前亦有發布影片，顯示他們曾分別闖入一個猶太家庭住所、學校和超市禁區。

影片引來大量網民批評，指三名青年行為過分且毫無意義。亦有網民指，當時屋內還有一名幼童，三名青年的行為非常不尊重。更有網民直言完全不覺得影片内容好笑，並形容青年的行為愚蠢。

倫敦大都會警方表示，已得悉影片內容，但未收到正式投訴。警方亦指，當局正調查事件，以確定地點和涉案人士身份，呼籲掌握相關訊息的民眾與警方聯絡以協助調查。

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責任編輯：李俊儀

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