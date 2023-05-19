▲ 【消費券2023】WeChat Pay HK向消費券用戶派兩倍印花

WeChat Pay HK推出印花加碼賞，即日起至5月31日期間，所有以WeChat Pay HK領取2023年首期政府消費券用戶，可獲得兩倍基礎印花，兌換各款電子現金券。

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另外，WeChat Pay HK繼續聯同騰訊基金會及香港公益金，延續「日行一善」慈善活動。活動期間，用戶完成指定支付即可獲公益印花「小紅花」一枚，用戶可將印花捐贈給參與活動的受惠機構，當用戶捐出每一枚「小紅花」，騰訊基金會將相應捐出1元支持。

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記者：宋佩恩

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