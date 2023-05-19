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【AAPL】蘋果限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件　憂洩露機密數據

股市 14:11 2023/05/19

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【AAPL】蘋果限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件　憂洩露機密數據

外電報道，蘋果公司（美：AAPL）在開發自家人工智能技術之際，已限制員工使用ChatGPT及其他外部人工智能軟件（AI）。《華爾街日報》引述文件及消息報道，蘋果擔心員工使用外部AI軟件，可能會洩露機密數據，並建議員工不要使用微軟（美：MSFT）旗下GilHub的產品Copilot，因可自行編寫軟件代碼。

ChatGDP開發商OpenAI上月曾指，ChatGPT不會紀錄用戶的通話紀錄，或使用有關通話作改善AI之用。

Siri是AI消費應用的早期參與者之一

蘋果行政總裁庫克早前在業績發布會上，對生成式AI領域的發展表達了一些擔憂，指在「如何處理這些事情上，非常有必要深思熟慮」，但亦肯定AI的潛力。

蘋果曾在2011年推出Siri語音助手，是AI消費應用的早期參與者之一，但Siri的發展卻落後於亞馬遜（美：AMZ）Alexa等語音助手。

相關文章：【AAPL】蘋果混合實境MR頭盔或秋季才交付　定價逾2萬港元仍是實驗品？哪供應商是主要受惠者？

相關文章：【AAPL】蘋果發行52.5億美元債券、分五批出售　息率較美國同年期債券高108點子

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編輯：陳韻妍

美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 蘋果（Apple，美：AAPL） 科技產品 庫克 軟件 人工智能
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