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【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具

科技 14:01 2023/05/19

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踏入AI時代，不少科企都借助ChatGPT等大型語言模型，開發及推出更多不同類型的AI工具。惟有外媒引述消息人士指，蘋果禁止其員工使用ChatGPT、Copilot等外部AI工具。

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄

據外媒《華爾街日報》引迹消息人士及其提供的文件指，蘋果在開發自家的大型語言模型。而一向以嚴格的安全措施，來保護有關未來產品和消費者資料的資訊而聞名的蘋果，因擔心員工在開發類似的自家技術時，可能會釋出機密資料，故限制部分員工使用ChatGPT、微軟的Copilot等其他外部的AI工具。

該報道又提到，由於人們在使用ChatGPT等模型時，所輸入的資料會發回開發人員，以實現持續改進，從而使用者有可能無意中共享專有或機密資訊，令部分企業也對這項技術的應用愈趨警惕。如摩根大通和美國電訊公司威訊通訊，亦已禁止員工使用ChatGPT。而亞馬遜發言人，早前亦向《華爾街日報》透露，該企已建議，希望使用ChatGPT進行編碼協助的工程師，使用該企內部的AI工具。

【AI監管】怕AI釀大禍？　OpenAI CEO籲成立部門監管

【ChatGPT】市場傳聞OpenAI將推出全新開源AI模型

責任編輯：殷凱怡

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