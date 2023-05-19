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【元宇宙】百度跌4%　元宇宙業務「希壤」業務負責人據報已離職　部分組員已調職或離職

股市 16:09 2023/05/19

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【元宇宙】百度元宇宙業務「希壤」業務負責人據報已離職　部分組員已調職或離職

《界面新聞》引述消息指，百度集團 （09888） 副總裁、百度元宇宙業務「希壤」業務負責人馬傑已於近期離職，雖然「希壤」團隊並未解散，但前途並不明朗，部分人員已調職或離職。

百度全日跌4%，收報120元，全日成交11.08億元。

百度不願意向元宇宙業務投入更多資源

報道指，元宇宙業務短期內難以看到好的商業模式，盈利能力較差，加上百度轉向AIGC（人工智能生產內容）相關業務，不願意向元宇宙業務投入更多資源，導致「希壤」被邊緣化。

百度「希壤」於2021年12月底發布，當時官方稱其為內地首個「國產元宇宙」產品，定位是跨越虛擬與現實、永久存續的多人互動空間。

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相關文章：【AI取代人類？】百度李彥宏：AI不會令工作機會減少　停止創新才是最大威脅

相關文章：【業績｜百度】百度首季業績勝預期、股價升逾3%　收入增9.6%、經調整純利57.27億人幣（第二版）

編輯：陳韻妍

港股 百度集團—SW（09888） 元宇宙 人工智能
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