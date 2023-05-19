【國務院機構改革】內地據報擬將大型不良資產管理公司股權轉至中央匯金

▲ 內地據報擬將大型不良資產管理公司股權轉至中央匯金

內地據報正考慮將大型不良資產管理公司（AMC）的國有股權，轉至中國主權財富基金中投公司旗下的子公司，推進此前公布的國務院機構改革方案，完善國有金融資本管理。

彭博引述知情人士報道，根據目前方案，財政部持有的中國信達、中國長城及中國東方三家資產管理公司的國有股權，將劃轉給中央匯金公司，並由其旗下的控股平台根據國務院授權統一履行出資人職責。中央匯金的母公司中投公司將負責相關機構領導班子的管理。

報道又指，中國證券金融公司及其它一些相關市場經營類金融國資股權也將被劃入中央匯金。

兩會期間發布的國務院機構改革方案說明明確表示，為釐清金融監管部門、履行國有金融資本出資人職責的機構和國有金融機構之間的權責關係，推進管辦分離、政企分開，把中央金融管理部門管理的市場經營類機構剝離。

截至去年底，中央匯金公司直接持有18家金融機構股權，包括國家開發銀行等政策性銀行、四大行等大型國有銀行，中金、中信建投等券商機構等。

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責任編輯︰梁浩碩