【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄

自生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人ChatGPT推出，一眾生成式AI工具崛起。ChatGPT開發公司OpenAI近日決定乘勝追擊，推出iOS版ChatGPT應用程式，免費開放予用家使用。

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OpenAI指，免費版ChatGPT應用程式，可同步用戶在移動裝置和桌上裝置中的歷史記錄。還整合了其開源語音識別系統Whisper，使ChatPGT應用程式支援語音輸入。另設ChatGPT Plus訂閱方案，讓訂閱者可以在iOS裝置上，獨家使用GPT-4的功能和獲得更快的回應等。

目前相關應用已開放予美國地區的iPhone及iPad用家使用。該企表示，將在未來幾周內擴充其應用到更多國家。並附言「Android使用者，你是下一個！ ChatGPT將很快出現在您的裝置上。」

值得留意的是，據美國用家率先試用的截圖可見，ChatGPT應用程式的歡迎頁面中，警告使用者不要盡信系統的答案或共享敏感資訊。反映應用程式版ChatGPT仍存在「機械人完全自信地捏造資訊的傾向」，和私隱安全等，與網絡版相同的問題。

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責任編輯：殷凱怡

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