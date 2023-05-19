英鐵路工人6月2日再罷工 英格蘭足總盃決賽前夕

英國鐵路、海運及運輸（RMT）工會周四（18日）宣布，將在6月2日舉行為期24小時的新一輪罷工。14間大型鐵路公司旗下約2萬名RMT成員將會參與，包括列車經理、餐飲人員和車站工作人員等職位。

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外界預料，罷工將嚴重擾亂英格蘭附近大部分服務，與進入蘇格蘭及威爾斯的部分跨境服務。

今次罷工日期不但介乎英國火車駕駛工會（Aslef）於5月31日和6月3日舉行的兩日罷工之間，更為英格蘭足總盃（FA）決賽前夕，將造成進一步混亂。

RMT指，自上次號召罷工以來，工會一直和火車營運商團體Rail Delivery Group （RDG）接洽，但對方並未提出新建議。

據悉，RMT於4月拒絕，資方提出於兩年内加薪9%的方案。

外界預料，RMT成員罷工行動或持續至秋季。交通部發言人指，對RMT在一個月內第二次決定與Aslef在同一個周末舉行罷工感到失望。

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RMT秘書長林奇（Mick Lynch）批評，政府不能只寄望這場爭論結束。他又指資方低估成員力量，工會將堅持到底，直至對方提出可接受的解決方案。

林奇敦促政府授權RDG，提出足以交由工會全體成員表決的方案。

但RDG發言人指，團體堅持4月提出的方案，並形容方案公平，為最低薪的員工提供高達13%的工資漲幅。RDG亦指摘RMT領導層延續紛爭，未給予成員發表意見的機會，各方都蒙受損失，惟指願意繼續談判。

責任編輯：李俊儀