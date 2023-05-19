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【專家點睇】國內GPT大模型炒得過熱 搜狐張朝陽：不能有風口就去

股樓投資 12:24 2023/05/19

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搜狐（SOHU）董事局主席兼首席執行官張朝陽在搜狐科技峰會上，談及對大模型的看法。他表示，搜狐現在沒有去做大模型，目前還在觀望，應該會從應用角度來看一看，相對還是比較謹慎一點，但在整個GPT的應用方面，公司已經開始在產品裡逐漸滲透了。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

他說：「是否要做大模型還是要根據公司的主營業務來考量，公司要有算法和自然語言處理背景，有資金實力。」又稱，「因為大家都在做，更要理智選擇。如果那麼多人都去做了，一定有人做得不錯，我們就直接買過來應用。」

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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對於新技術，他表達了謹慎的態度，「不能只是看看讀一些文章說有這個風口我們就投入，經常會陷進去，投了很多錢最後打水漂了。創新的概念不是一次對產品極致的追求和積累。」

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青姐話
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責任編輯：林衛

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