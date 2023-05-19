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【券商點睇】管道直飲水成第二主業 中國水務具潛在分拆概念

股樓投資 12:22 2023/05/19

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安信國際發表報告指，中國水務（00855）已將管道直飲水業務提升為第二主業，具有明顯競爭優勢，主要因與自來水供水主業形成業務網絡、品牌及團隊協同效應；行業先行者之一，收購取得「水杯子」知名品牌及服務網絡，佔據市場有利地位等。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

該行認為，國內管道直飲水行業非常分散，跨區域具備絕對競爭實力的龍頭企業未形成，正是投資布局的關鍵時點，預計公司來自管道直飲水的收入在5至6年內達到供水業務規模，未來3年收入接近倍速增長，是公司整體業績增長的重要推動力。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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安信國際預測，中國水務於2023至2025淨利潤的複合年增長率為18.2%。公司主業為供水，公共事業屬性強，若推動「供水+管道直飲水」分拆至港股主板上市，有望釋放公司潛在價值。該行維持「買入」評級，目標價8.5元，相當於2024年預測市盈率6.9倍。

【同場加映】青姐話：吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

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責任編輯：林衛

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買入 目標價 市盈率 中國水務（00855） 港股 中國

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