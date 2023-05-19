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【行業點睇】近期碳酸鋰價強勢反彈 因下游產業鏈訂單回暖

股樓投資 12:20 2023/05/19

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據內地報道重，經過長達半年的持續調整後，最近碳酸鋰價格迎來強勢反彈。自5月以來，電池級碳酸鋰價格漲幅達66%。上海鋼聯發布的數據顯示，電池級碳酸鋰價格周四（18日）上漲每噸1.5萬元（人民幣，下同），均價報每噸30萬元。

【同場加映】溫股知新：關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

行業分析師表示，首先是受到情緒擾動，4月下旬無錫電子盤碳酸鋰期貨價格漲勢對市場情緒產生了正向刺激，然後在下游需求逐步回暖的帶動下，碳酸鋰現貨價格持續上漲。「近期，碳酸鋰價格漲勢有點急，如果完全歸因於需求支撐，多少有些站不住腳，更多還是情緒因素。」

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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券商報告指，隨着燃油車大幅降價促銷等影響逐漸消退，加上電池技術推陳出新和成本下降，第二季下游需求將出現明顯復甦，產業鏈將由去庫存逐步轉向加庫存周期。有動力電池企業負責人亦稱，最近訂單情況比之前好了很多，來詢單和下單的顧客很多，明顯感受到下游新能源汽車和儲能需求回暖。

【同場加映】青姐話：吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

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責任編輯：林衛

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