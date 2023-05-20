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【香港之光】走過荊棘路　香港本土設計師進軍巴黎時裝周

10:00 2023/05/20

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Wilson（中）採用較鮮豔及誇張的設計，吸引外界眼球，盼以獨特性突圍，讓更多人能夠認識到品牌。

香港社會普遍「重商輕藝術」，本地設計師的發展路途從來不易走。尤其資源緊絀的獨立本地品牌時裝設計師，要突圍實非易事。曾被評為「亞洲十大焦點設計師」的葉嘉祺（Wilson）接受本報訪問時坦言：「香港做設計，唔辛苦就奇。」葉嘉祺未被荊棘路打敗，反而帶着對時裝設計的熱情和堅持，以超現代風格設計，獲得多位本港當紅明星的青睞，並以「香港品牌」進軍巴黎時裝周。

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在香港土生土長的Wilson，可算是矚目的香港設計新星之一。踏入時裝設計界不到5年，已獲多個設計大獎，去年更以自家品牌Wilsonkaki的名義，出訪巴黎時裝周，以展示會形式發布最新的春夏系列。

歌手及藝人如林家謙、MC張天賦、洪嘉豪、許廷鏗等，也有穿上其設計的衣服登上舞台。他指，林家謙的造型師去年透過社交平台與他聯絡，並邀請他為林設計演唱會服飾，看到偶像穿上自家設計的服飾登上紅館，可算是為Wilson打下一枝強心針。此次之後，他的設計受到更多當紅藝人青睞。Wilson笑言，現時最大的目標，是希望為偶像陳奕迅設計服飾，「雖然機會看似渺茫，但我不會放棄的。」

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港市場細　須在夾縫中求生

事業路途看似相當順利，Wilson卻是「有苦自己知」。他笑言，在香港做時裝設計經常會被人「潑冷水」，「日本的情況就不一樣，國民及政府總是相當支持當地設計師，甚至感到驕傲。」惟香港忽略近在咫尺的美好，再加上本港市場細、租金貴，本地設計師總要努力尋找不同的方法，在夾縫中求生。

但他補充，每次想到自家的設計所帶來的成功感，就會忘記一切，

從來都沒有事情是容易做的，只要對得起自己，努力捱過、做過便可。

他又指出，慶幸較早前獲得了香港設計中心的創業支援，助他繼續創作。

如何使品牌持續成長，才是Wilson感到真正的考驗所在，「只拿了一次獎、或者只有一個系列成功，其實沒有用。」他指自己在商業方面的知識較薄弱，只能逐步自學，不斷虛心學習，上網收集資料及尋找方法推動品牌的成長。Wilson深信，時裝設計有很多學問，也有許多發揮空間，這些未知數更是一直令他保持熱情。就算前路有多難捱，未來設計的道路又多難走，他相信保持住心中的一團火，就能堅持走下去。

他目前的做法是先尋覓設計定位，以誇張的設計手法吸引外界眼球，令更多人認識到品牌，「在資金有限的情況下，主要都是透過社交平台來增添品牌的名氣，並讓它逐步成長。」事實也證明Wilson的選擇沒有錯。

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