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【阿里巴巴】上季虧轉盈賺200多億 惟淘寶天貓GMV續跌 阿里巴巴一度跌近6%

股樓投資 12:21 2023/05/19

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阿里巴巴（09988）上季經調整淨利潤好過預期，但旗下中國零售商業客戶管理（CMR）收入按年跌5%遜預期，淘寶和天貓的綫上實物商品GMV繼續下跌，按年錄得中單位數下降。股價今早（19日）低開4.9%，曾低見82.55元，最多跌近6%，至中午報83.3元，仍跌5.1%，成交額43.2億元。

同場加映﹕【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

截至3月底財政年度，阿里第四季扭虧轉賺235.2億元（人民幣，下同），去年同期虧損162.4億元；經調整淨利潤（非公認會計準則）增長38%至274億元，比市場預期佳。期內，收入按年升2%至2,082億元。其中，雲業務收入按年跌3%，至245.6億元。淘寶和天貓的綫上實物商品GMV按年錄中單位數跌幅，但單計3月份GMV則轉為正數。

【濠賭股】 濠賭股全綫回吐 里昂﹕行業估值仍低於長期歷史均值【見下頁

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整個財政年度計，阿里總收入為8,686.9億元，按年增長2%；淨利潤為655.7億元，按年增長39%；經調整淨利潤為1,413.8億元，按年增長4%；普通股股東應佔盈利725.1億元，按年升17%。

同場加映﹕【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

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記者：郭秀慧

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