  • 30°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高　1個月拆息攀至4.69厘　分析：半年結臨近、1個月拆息仍有上升空間

股市 16:24 2023/05/19

分享：

分享：

【港元拆息】港元拆息再轉強　隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高　1個月拆息飈至4.69厘

港元拆息（HIBOR）全線上揚，延續過去四日升勢，當中與樓按相關的1個月港元拆息今報4.69333厘，單日升約12.1個基點，是5月11日後最高，當日報近4.53厘。

隔夜拆息升至2007年以來新高，今報4.96583厘，按日升22.5個基點；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.70952厘，按日增9.85個基點。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，現時本港銀行體系總結餘只有約400多億，若港元需求稍有增長，便會迅速抽高港元拆息，基於半年結臨近，加上7至8月是上市公司派發全年股息的高峰期，屆時港元的季節性需求將增加，因此銀行傾向預先保留更多資金，相信1個月拆息仍有上升空間。

至於隔夜拆息，李若凡預計，升勢不會持續，惟未來兩個月的隔夜拆息走勢料較為波動。

5月19日銀行公會公布港元拆息：

到期日 港元利息結算率（厘） 按日變幅
隔夜 4.96583 +22.5個基點
1星期 4.72077 +16.9個基點
2星期 4.73167 +17.8個基點
1個月 4.69333 +12.1個基點
2個月 4.70744 +10.3個基點
3個月 4.70952 +9.9個基點
6個月 4.69679 +8.4個基點
12個月 4.70232 +6.4個基點

星展：下月「P」有望維持於現水平

現時市場普遍預計聯儲局下月不會再次加息，李若凡料，本港大型銀行的最優惠利率（P）有望維持於現水平，但即使美國再加息0.25厘，預計港銀6月只會再「加P」0.125厘。

【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF   積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF 積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

相關文章：

【港元拆息】HIBOR連續兩日全線升　分析料拆息續高企至半年結、1個月拆息可見呢個水平

【大行報告｜HSBC】高盛：銀行股價未反映拆息上揚　買邊隻銀行股好？

記者：伍鍵文

拆息 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】阿里巴巴挫6%藍籌最差　啤酒股逆市向上　恒指跌276點（不斷更新）

下一篇文章

【異動｜醫藥股】康寧傑瑞生物跌14%　試驗藥未能成功揭盲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」
【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」
【美股期貨】道指期貨升20點、納指期貨升0.2%　儲局主席鮑威爾將發表講話
【美股期貨】道指期貨升20點、納指期貨升0.2%　儲局主席鮑威爾將發表講話
【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）
【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團
【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款