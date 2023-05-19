【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高　1個月拆息攀至4.69厘

▲ 【港元拆息】港元拆息再轉強 隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高 1個月拆息飈至4.69厘

港元拆息（HIBOR）全線上揚，延續過去四日升勢，當中與樓按相關的1個月港元拆息今報4.69333厘，單日升約12.1個基點，是5月11日後最高，當日報近4.53厘。

隔夜拆息升至2007年以來新高，今報4.96583厘，按日升22.5個基點；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.70952厘，按日增9.85個基點。

5月19日銀行公會公布港元拆息：

到期日 港元利息結算率（厘） 按日變幅 隔夜 4.96583 +22.5個基點 1星期 4.72077 +16.9個基點 2星期 4.73167 +17.8個基點 1個月 4.69333 +12.1個基點 2個月 4.70744 +10.3個基點 3個月 4.70952 +9.9個基點 6個月 4.69679 +8.4個基點 12個月 4.70232 +6.4個基點

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記者：伍鍵文