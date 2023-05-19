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【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高 1個月拆息攀至4.69厘
股市 12:13 2023/05/19
港元拆息（HIBOR）全線上揚，延續過去四日升勢，當中與樓按相關的1個月港元拆息今報4.69333厘，單日升約12.1個基點，是5月11日後最高，當日報近4.53厘。
隔夜拆息升至2007年以來新高，今報4.96583厘，按日升22.5個基點；反映銀行資金成本的3個月拆息報4.70952厘，按日增9.85個基點。
5月19日銀行公會公布港元拆息：
|到期日
|港元利息結算率（厘）
|按日變幅
|隔夜
|4.96583
|+22.5個基點
|1星期
|4.72077
|+16.9個基點
|2星期
|4.73167
|+17.8個基點
|1個月
|4.69333
|+12.1個基點
|2個月
|4.70744
|+10.3個基點
|3個月
|4.70952
|+9.9個基點
|6個月
|4.69679
|+8.4個基點
|12個月
|4.70232
|+6.4個基點
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記者：伍鍵文
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