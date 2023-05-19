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【YouTube爭議】YouTube演算法向兒童用戶　推送槍擊、武器影片

科技 11:56 2023/05/19

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YouTube 、Instagram等串流媒體平台、社交平台都會利用演算法，分析出用戶的喜好及使用習慣，續而推送其可能感興趣的內容，以提供更個人化的使用體驗，留住用戶。雖然該些平台均標榜會「負責任地」使用演算法，以免用戶接觸到不合宜的內容，但有機構揭發YouTube，向未成年的兒童用戶，推出有關武器、槍擊的暴力內容影片。

【TikTok危機】免數據洩露至中國　蒙大拿成全美首個禁TikTok州分

關注及監視科技平台，對社會帶來何等影響的非牟利機構Tech Transparency Project（TTP），對YouTube進行了一項實驗，研究人員建立4個測試用的YouTube帳戶，並將其中2個帳戶的使用者設定為9歲男孩用家，其餘2個則為14歲男孩。

研究人員以預設的兒童用戶身分， 透過觀看完全由遊戲影片組成的播放列表，如用9歲男孩帳戶觀看Roblox、樂高星球大戰，及恐怖遊戲《玩具熊的五夜後宮》等遊戲的影片；14歲男孩帳戶的觀看列表，則主要由《俠盜獵車手》、《光環》和《荒野大死救贖》等第一人稱射擊遊戲的影片組成，藉此建立每個「未成年男孩」對電子遊戲的興趣。

惟TTP發現，YouTube的演算法向該些對電子遊戲感興趣的兒童用戶，推送描述學校槍擊案的影片、使用和修改武器的教學影片，甚至一部關於連環殺手Jeffrey Dahmer的電影。當相關用戶在觀看YouTube推薦影片後，更會獲得更多與槍械和槍擊相關的內容。

指責演算法實際操作　與官方說法不一

該機構引述YouTube工程副總裁於2021年發表的部落格文章內容，指YouTube揚言「將提供負責任的建議作為我們的首要任務」。惟報告已反映出YouTube的演算法實際運作，與其保證背道而馳。指責該企確實為兒童提供極端內容，包括違反平台自身暴力、槍枝和兒童安全政策的影片。另對YouTube推薦系統的安全性提出質疑。

【廣告太多】YouTube或出手打擊用戶使用廣告攔截器

【FB】Meta今月底開始　FB Messenger撤出Apple Watch平台

責任編輯：殷凱怡

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