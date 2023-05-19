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【G7峰會】料公布對俄新制裁 烏方證實澤連斯基出席（第二版）

環球政治 16:19 2023/05/19

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七大工業國集團（G7）峰會今日（19日）起，一連三日於日本廣島舉行。烏方官員證實，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）將會前往日本出席G7峰會。

【G7峰會】辛偉誠抵日 料聚焦3大議題 【下一頁】

（第二版更新烏方證實澤連斯基出席）

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）證實，澤連斯基將前往日本參加G7峰會，指峰會上各國將決定重要議題，因此澤連斯基絕對有必要出席，以捍衛烏克蘭的利益。

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澤連斯基正前往沙特阿拉伯出席阿拉伯聯盟峰會，《彭博社》指澤連斯基其後會乘坐美軍飛機赴日參加G7峰會。

今次也是自俄烏戰爭爆發以來，澤連斯基首次訪問亞洲。外界預期他將呼籲G7各國對保持團結並繼續援烏。

另外，G7領袖上午到訪廣島和平紀念館，並特別於和平紀念碑前獻上花圈。

G7料會公布新一輪針對俄羅斯的制裁及出口管制措施。美媒引述美方官員會前表示，G7今輪制裁旨在破壞俄羅斯獲得軍備的能力、填補俄羅斯避過制裁的漏洞、進一步減少國際對俄能源的依賴、限制俄方進入國際金融體系的渠道。

美國的制裁措施包括，商務部會將70個與俄關係密切的實體列入出口管制名單，並制裁300多家協助俄羅斯逃避貿易和金融禁令的企業、個人、飛機及船隻。

G7料再加強制裁俄羅斯 針對能源及貿易 【下一頁】

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在峰會前宣布，英國禁止進口俄羅斯原產的銅、鎳和鋁，並再制裁86個與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）相關的人士或企業。其餘G7成員國料也會宣布制裁措施。

歐盟官員周四（18日）透露，G7峰會料討論如何限制俄羅斯價值數十億美元的鑽石產業貿易出口，並希望爭取主要貿易國印度的支持。

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責任編輯：鄭錦玲

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