  • 30°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜醫藥股】康寧傑瑞生物跌14%　試驗藥未能成功揭盲

股市 16:10 2023/05/19

分享：

分享：

康寧傑瑞生物試驗藥未能成功揭盲

康寧傑瑞生物 （09966） 旗下一款治療晚期鱗狀的試驗藥，近期未能成功完成揭盲，股價周五早上插水，一度低見8.83元，挫逾18%，午後跌幅收窄，全日跌14%，收報9.28元，成交額4.77億元。

康寧公布，旗下自主研發的雙特異性抗體「KN046」，其總生存期（OS）暫未達到統計學顯著性差異，臨床試驗研究「KN046-301」近期未能成功完成揭盲。因此，獨立數據監察委員會建議研究繼續進行，並進一步收集後續的OS數據，直至最終OS分析。

康寧稱，「KN046」臨床前及臨床試驗結果展現出良好的療效，並表明可顯著減少對人體外周系統的毒副作用，認為其有望成為突破性腫瘤免疫特效藥。

【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF   積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看
 

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】盤點3大工具輕鬆打理MPF 積金局陳安定：XX資訊或有助增回報 立即收看

相關文章：

【新股IPO】微創醫療子企微創心律遞表　雲峰、高瓴資本等基金持有

【醫療股】雲康集團：未來新冠相關收入雖會減少　惟診斷檢測服務潛力巨大

【醫療機械股】沛嘉醫療旗下心瓣膜系統在港完成植入手術　為亞洲首例

 

記者：伍鍵文

港股 康寧傑瑞製藥－B（09966）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元拆息】隔夜拆息突破4.9厘、創16年新高　1個月拆息攀至4.69厘　分析：半年結臨近、1個月拆息仍有上升空間

下一篇文章

【元宇宙】百度跌4%　元宇宙業務「希壤」業務負責人據報已離職　部分組員已調職或離職
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【阿里巴巴業績】阿里巴巴跌近5%　上季經調整純利274億人幣　將派阿里雲作股息分拆上市、菜鳥及盒馬部署IPO
【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」
【長和系】李澤鉅：希望交椅洲人工島「計到數、回到本」
【美股期貨】道指期貨升20點、納指期貨升0.2%　儲局主席鮑威爾將發表講話
【美股期貨】道指期貨升20點、納指期貨升0.2%　儲局主席鮑威爾將發表講話
【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）
【阿里巴巴9988】阿里雲100%脫離阿里自立　將1年內完全獨立上市　引外部戰略投資者（附內部信）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團
【阿里巴巴9988】阿里巴巴大改組　蔡崇信掌菜鳥集團
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌209點　富途跌7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款