【異動｜醫藥股】康寧傑瑞生物跌14%　試驗藥未能成功揭盲

▲ 康寧傑瑞生物試驗藥未能成功揭盲

康寧傑瑞生物 （09966） 旗下一款治療晚期鱗狀的試驗藥，近期未能成功完成揭盲，股價周五早上插水，一度低見8.83元，挫逾18%，午後跌幅收窄，全日跌14%，收報9.28元，成交額4.77億元。

康寧公布，旗下自主研發的雙特異性抗體「KN046」，其總生存期（OS）暫未達到統計學顯著性差異，臨床試驗研究「KN046-301」近期未能成功完成揭盲。因此，獨立數據監察委員會建議研究繼續進行，並進一步收集後續的OS數據，直至最終OS分析。

康寧稱，「KN046」臨床前及臨床試驗結果展現出良好的療效，並表明可顯著減少對人體外周系統的毒副作用，認為其有望成為突破性腫瘤免疫特效藥。

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記者：伍鍵文