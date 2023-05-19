香港華人會計師公會一百一十周年誌慶

專業承傳 任重道遠

香港華人會計師公會是香港歷史最悠久的會計師團體，見證著香港輝煌的發展及轉變。

回顧百年光景，華師凝聚一群具操守及專業資格的會計精英，積極提升華人會計師在港的專業地位，為華人同業爭取權益而努力奮鬥。1913年起，由一眾華人前輩的帶領下，華師成功為華資機構爭取繼續使用中文記帳，並舉辦第一次華人核數師考試。隨着本港的核數師和會計師赴內地開展事業，中港交流日趨頻繁。本會於90年代為香港會計師成功爭取與內地考試資格互認，促進兩地業界的合作。其後，華師一直擔任橋樑的角色，適時向政府及相關機構反映業界意見，為會員爭取權益，創造更佳執業環境，助業界與時並進。

近年，華師致力舉辦各種專業交流活動、培訓課程及研討會，為會員提供最新行業資訊，提升業界的專業水平和認受性，推動會計業界的持續發展。此外，華師定期向各大院捐助獎學金，培育未來社會人才。

為慶祝本會成立110周年，本會於2023年5月19及20日分別舉辦「110周年慶祝晚宴」及「第二屆世界華人會計師大會」簽盟儀式及專題講座，很榮幸邀請香港特別行政區政府官員、社會各界專業人士、業界精英聚首一堂，共襄盛舉。110周年的慶典活動能夠順利舉行，實在有賴各前會長、理事、籌委會成員、會員以及各方友好對華師的鼎力支持及貢獻。

香港華人會計師公會屹立百年，衷心感謝各位前輩及會友對華師的無私奉獻，為本會奠定強大的基石。本人祝願華師未來繼續邁步向前，團結業界，弘揚華師精神，薪火相傳，生生不息，為國家、為香港、為同業作出貢獻。



2022-2023年會長

鄔晉昇

香港華人會計師公會一百一十周年特刊

(特約)